Актриса Жулдызай Дуйсенбиева сообщила, что ей предстоит перенести экстренную операцию

Жулдызай Дуйсенбиева. Фото: instagram.com/zhuldizay_duisenbieva

Казахстанская актриса Жулдызай Дуйсенбиева, известная по фильмам "Вайн емес кино", сериалу "Айнұрдың арманы", сообщила своим фанатам в Instagram о том, что ей предстоит перенести экстренную операцию, передает NUR.KZ.

Жулдызай Дуйсенбиева - актриса театра и кино. Она полюбилась зрителям, выступая в театрах сатиры и юмора "Шаншар", "Алдараспан", "Мафия мен тақия".

А в отечественной кинокомедии "Вайн емес кино", премьера которой состоялась в этом месяце, актриса играет саму себя. Отметим, что автором идеи фильма является сама Жулдызай.

В сторис Instagram Жулдызай рассказала, что ей предстоит перенести срочную операцию.

"В общем, операция. Вверяю себя Аллаху, помолитесь за меня", - написала она, выложив кадры из больницы.

Сторис Жулдызай Дуйсенбиевой. Скриншот: instagram.com/zhuldizay_duisenbieva

Актриса также попросила своих фанатов беречь свое здоровье, а позже поблагодарила и успокоила своих подписчиков, заверив, что чувствует себя хорошо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2018685-aktrisa-zhuldyzay-duysenbieva-soobschila-chto-ey-predstoit-perenesti-ekstrennuyu-operatsiyu/