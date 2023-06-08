"Не просите выступать на ваших тоях": Абдижаппар Алкожа обратился к родне и знакомым

Абдижаппар Алкожа. Фото: instagram.com/abdizhappar_alkozha

Казахстанский артист Абдижаппар Алкожа обратился в соцсети с просьбой к своим знакомым, друзьям и родных. Певец попросил больше не звать его бесплатно выступать на тоях, передает NUR.KZ.

Абдижаппар Алкожа сделал необычное обращение на своей страничке в Instagram.

"Мои знакомые, друзья, родственники, сваты! Не просите меня выступать на ваших тоях. Если нужно выступить за гонорар, то звоните моему арт-директору.

Спасибо за ваши приглашения на торжества с просьбой выступить там. Давайте будем общаться так, без тоев. Я никому ничего не должен. Я все делаю сам с позволения Аллаха", - написал артист.

Сторис Абдижаппара Алкожи. Скриншот: instagram.com/abdizhappar_alkozha

Артист отметил, что акция "той по знакомству" закрыта.

Ранее мы писали также, что Абдижаппар Алкожа показал свой дизайнерский чапан, стоимостью в полмиллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023926-ne-prosite-vystupat-na-vashih-toyah-abdizhappar-alkozha-obratilsya-k-rodne-i-znakomym/