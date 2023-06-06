Абдижаппар Алкожа показал дизайнерский чапан, который купил за полмиллиона тенге (видео)

Абдижаппар Алкожа. Кадр из видео: youtube.com/Jibek Joly TV

Казахстанский певец Абдижаппар Алкожа стал гостем программы "Жаңа түнгі студия". Артист показал свой дизайнерский чапан, который обошелся ему в полмиллиона тенге.

Ведущий программы Нурлан Коянбаев заметил, что у Абдижаппара очень красивый чапан. Певец отметил, что приобрел его у известного казахстанского дизайнера.

"Я увидел этот чапан в Instagram, дизайнер готовил свою коллекцию для показа. Увидев на фото, спросил, продается ли этот чапан.

Он ответил мне, что чапан продается, но администратор Димаша Кудайбергена говорил, что они его купят. После того, как я услышал имя Димаша, меня и вовсе заинтересовала вещь.

Я спросил, сколько стоит чапан. Его цена оказалась 500 тысяч тенге. Я заплатил половину суммы сразу же, Димашу ведь еще чапан найдется, подумал я. Для него ведь много предложений.

Я попросил дизайнера продать его мне, сказал, что мне вещь очень понравилась. В общем, так и купил. У меня еще много разных чапанов. В них я часто выступаю", - поведал Абдижаппар.

Певец также рассказал о своем сольном концерте, который прошел недавно во Дворце Республики в Алматы.

"Это уже третий мой концерт во Дворце Республики, выступаю там сольно каждые два года. Этот концерт прошел так, как мне и хотелось. Пел вживую на сцене больше двух часов.

Поддержать меня пришли Мейрамбек Беспаев, Торегали Тореали, группа "Алатау серілері", из Стамбула приехала Нахиде Бабашли", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023616-abdizhappar-alkozha-pokazal-dizaynerskiy-chapan-kotoryy-kupil-za-polmilliona-tenge-video/