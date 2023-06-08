"Я истинно богатый человек": Макпал Исабекова написала трогательный пост о семье

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова написала трогательный пост в Instagram. Она поблагодарила близких и призналась, что у нее есть все, о чем она раньше мечтала, передает NUR.KZ.

Артистка поведала, что старается насладиться каждым мигом, проведенным рядом с семьей.

"Мое сердце переполняет благодарность сейчас. Я жадно вдыхаю каждое мгновение жизни рядом со своей семьей. Я счастливый человек. Спасибо, мама и папа. Спасибо, муж. Спасибо, сын. Спасибо всем вам", - написала Макпал.

Певица также призналась, что на данном этапе жизни она имеет все то, о чем мечтала.

"Я истинно богатый человек. У меня есть все, о чем еще вчера я робко мечтала. Чувствовать эту благодарность сердцем такая благость и умиротворение для меня, что словами описать не могу", - сказала представительница отечественного шоу-бизнеса.

Видео взято со страницы Макпал Исабековой в Instagram

Ранее мы писали, что Макпал Исабекова растрогала Казнет видео с подросшим сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023883-ya-istinno-bogatyy-chelovek-makpal-isabekova-napisala-trogatelnyy-post-o-seme/