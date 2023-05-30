"Видимо, на папу похож": Макпал Исабекова растрогала Казнет видео с подросшим сыном

Макпал Исабекова с сыном. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова показала подписчикам в Instagram своего подросшего сына. Поклонники оставили лестные отзывы в комментариях и отметили красоту малыша, передает NUR.KZ.

Прошлым летом Макпал Исабекова впервые стала мамой. Долгое время артистка скрывала своего сына от посторонних глаз. Лишь в феврале этого года знаменитость решила познакомить поклонников с малышом. Сейчас отечественная звезда изредка радует фанатов, публикуя снимки своего первенца.

Накануне певица поделилась на своей странице в соцсети видео, на котором ее 11-месячный сын Теодор сосредоточенно и серьезно смотрит мультики.

"Сердечко мое - Теодор Құдайберген", - написала она.

Подписчики, не сдерживаясь от умиления, оставили восторженные комментарии под постом.

"Сладкий такой, хочется понюхать", "Вкусненький такой лежит, важный такой", "Будущий покоритель женских сердец", "Видимо, на папу похож", "Какой красивый парень", "Сладкая булочка", "Мамино счастье", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022549-vidimo-na-papu-pohozh-makpal-isabekova-rastrogala-kaznet-video-s-podrosshim-synom/