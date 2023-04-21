"Как изменилась!": звезда "Кухни" Ольга Кузьмина удивила фанатов новым образом

Ольга Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzmummy

35-летняя российская актриса Ольга Кузьмина, наиболее известная зрителю по сериалу "Кухня", примерила неожиданный образ и удивила своих фанатов в Instagram, передает NUR.KZ.

"Как-то меня спросили, какая музыка мне нравится, чтобы поставить ее на фон во время фотосессии. Я подумала, подумала…

И поняла, что выбирать музыку надо не под мои интересы, а под конкретные образы. Потому что разные песни у меня вызывают разные эмоции.

И чтобы "внутреннее" соответствовало "внешнему", музыкальное сопровождение должно быть подходящим. Как думаете, какая песня могла бы играть во время создания этих фото?" - спросила Ольга своих фолловеров.

На фото актриса предстала в черном плаще из лакированной кожи и полусапожках на шпильке. Звезда "Кухни" похвасталась стройными ногами.

"Как вам идут длинные волосы, шикарная", "Лично у меня ассоциации с песней I Love Rock ’n’ Roll в исполнении Бритни Спирс", "Как изменилась!", "В этом образе вас не узнать", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017770-kak-izmenilas-zvezda-kuhni-olga-kuzmina-udivila-fanatov-novym-obrazom/