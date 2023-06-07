"С вами у Харламова живет?": Кристина Асмус показала кадры с возлюбленным

Кристина Асмус и Роман Евдокимов. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус поделилась кадрами в Instagram с молодым человеком. Фолловеры, не скрывая радости, поздравляют пару и желают им счастья, передает NUR.KZ.

Роман Евдокимов и Кристина Асмус вместе играют в постановке театрального спектакля "Леди Макбет Мценского уезда".

Некоторое время пара не афишировала свои отношения. Однако не так давно звезда "Интернов" все чаще стала публиковать совместные снимки с актером. На одном из них актеры делают селфи в банных халатах и Роман Евдокимов нежно целует в щеку Кристину Асмус.

"Не до интернетов было эти дни. Оставлю нас здесь сейчас. Еще раз с Днем рождения, чудо-человек", - подписала серию снимков Асмус.

Одним из первых прокомментировал пост сам Евдокимов и признался в любви актрисе.

"Чудо-человек - это ты. Я люблю тебя", - написал он.

Поклонники порадовались за звезду и отметили, что Роман и Кристина очень похожи между друг на друга.

"Какие красивые, так подходите друг другу. Вы даже похожи", "Так похожи! Влюбленную и счастливую женщину видно сразу", "Наконец-то Асмус счастлива", "Красивая пара! Будьте счастливы", "Вот это он, тот самый", "Как вы похожи. Это хороший знак", - отреагировали фанаты.

Ранее при публичных разборках Харламова и Асмус выяснилось, что бывшие супруги живут в одном доме. Поклонники поспешили пошутить на эту тему и задались вопросом, где живет новый избранник актрисы.

"А он тоже с вами у Харламова живет?", "Этот тип тоже у Харламова живет? Он хоть на коммуналку скидывается?", "Харла более харизматичный и симпатичный", "С Харламовым была пара супер", "Харламов на минималках", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023700-s-vami-u-harlamova-zhivet-kristina-asmus-pokazala-kadry-s-vozlyublennym/