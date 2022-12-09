Разведенные Харламов и Асмус озвучили пикантную подробность их отношений

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус и Гарик Харламов, расставшиеся в прошлом году, раскрыли, что до сих пор проживают в одном доме. При этом актриса обратилась к бывшему мужу с просьбой обеспечить ее и дочь жильем, передает NUR.KZ.

В своем Instagram звезда "Интернов" опубликовала ролик с участием Харламова, в котором тот говорит, что "оставил дом Кристине Асмус, облеванный и обоссанный".

Актриса прокомментировала заявление экс-супруга.

"Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему.

Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка - не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем", - высказалась она.

Гарик Харламов тут же отреагировал на ее пост, оставив комментарий под ним.

"Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению, чувство юмора - штучный товар, и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается.

Унижение человека и шутка про дом - разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас так она задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам, видимо, нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна", - написал юморист.

Асмус не осталась у бывшего мужа в долгу.

"Ты решил продлить на второй сезон, ок. Только я так не хочу в этом участвовать. Если бы хотела, дала хоть бы одно интервью после развода. Да, мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей. Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала пополам, тебе мне предъявить нечего", - заявила Кристина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000789-razvedennye-harlamov-i-asmus-ozvuchili-pikantnuyu-podrobnost-ih-otnosheniy/