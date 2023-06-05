"Как он на нее смотрит!": Кайрат Нуртас разместил в соцсети романтические кадры с супругой

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас разместил в Instagram романтическое видео с женой. Умиленные фанаты заметили, какими влюбленными глазами смотрит Кайрат на Жулдыз, передает NUR.KZ.

На кадрах Кайрат и Жулдыз прогуливаются по ночному городу, а после приезжают в аэропорт, где сидят в комнате ожидания, певец провожает жену на рейс. Фоном звучит романтическая песня в исполнении самого Кайрата.

"Для влюбленных по-настоящему", - гласит комментарий к видео.

"Будьте вместе навсегда", "Как он на нее смотрит!", "Вот так выставляйте фото и видео, где вы вместе, а то мы переживаем", "Жулдыз - королева, как она рядом с мужем цветет", "Будьте счастливы", - отметили фанаты и звездные коллеги.

Ранее мы писали, что Кайрат Нуртас заинтриговал Казнет видео с незнакомкой. После певец рассекретил девушку, дав понять, что это героиня его клипа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023423-kak-on-na-nee-smotrit-kayrat-nurtas-razmestil-v-sotsseti-romanticheskie-kadry-s-suprugoy/