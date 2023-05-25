"С Жулдыз никто не сравнится": Кайрат Нуртас рассекретил незнакомку на интригующем видео

Кайрат Нуртас с незнакомкой. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас вновь оказался в центре внимания пользователей Казнета. Фанаты в Instagram обсудили его новое видео с таинственной незнакомкой, которую он наконец рассекретил, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне Кайрат Нуртас разместил в соцсети видео с незнакомкой. Многие тогда пожурили его за то, что в кадре с ним, по их мнению, была не Жулдыз.

На этот раз Кайрат показал лицо девушки и прояснил ситуацию.

Фанаты тут же поняли, что Кайрат снялся с ней в новом клипе. Они отметили, что актриса очень красива и молода, однако жена Кайрата, родившая ему четверых детей, все же краше.

"Ойбай, люди писали столько негатива, оказалось, что это клип", "Ну наконец лицо показал", "Какая хорошенькая", "Ой, даже в клипе нельзя ему сняться", "Кайрату идет только Жулдыз", "О, скоро клип", "С Жулдыз никто не сравнится", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021989-s-zhuldyz-nikto-ne-sravnitsya-kayrat-nurtas-rassekretil-neznakomku-na-intriguyuschem-video/