"Кажется, это не Жулдыз": разместивший видео с незнакомкой Кайрат Нуртас заинтриговал Казнет

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный исполнитель Кайрат Нуртас разместил видео в Instagram, которое вызвало недоумение его подписчиков. На романтических кадрах он запечатлен с девушкой, передает NUR.KZ.

Романтическое видео Кайрат Нуртас разместил в своей ленте и тут же вызвал шквал вопросов у подписчиков.

На кадрах, снятых на Чарыне, он подходит к девушке, стоящей к камере спиной, и накрывает на ее плечи свой пиджак. За кадром звучит песня в исполнении Кайрата "Табиғатым".

Публикация набрала массу комментариев.

"Можно же было и с Жулдыз снять это видео", "Кажется, это не Жулдыз", "Почему со своей женой не снимаетесь вместе, как Жазира и Жанболат?", "Ведь он же специально, чтобы мы обсуждали его, это не Жулдыз. Супер все равно", "Кайреке интригант", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021860-kazhetsya-eto-ne-zhuldyz-razmestivshiy-video-s-neznakomkoy-kayrat-nurtas-zaintrigoval-kaznet/