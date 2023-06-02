"Пусть любовь будет вечной": Торегали Тореали разместил романтическое видео с супругой

Торегали Тореали с супругой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали показал в Instagram романтическое видео с супругой Толкын. Фанаты умилились теплым кадрам и пожелали им счастья, передает NUR.KZ.

На видео Торегали Тореали дарит любимой жене, матери его пятерых детей, огромный букет полевых цветов и нежно ее обнимает. Супруги выглядят очень счастливыми.

Фанаты, умилившись кадрам, оставили свои многочисленные комментарии под видео.

"Приятная пара", "Кажется, ваша супруга беременна", "Толкын очень хорошая, счастья вам", "А вы поправились", "Пусть ваша любовь будет вечной", "Примерная семья", "Нравится мне его супруга", "Не надо их сравнивать с Кайратом и Жулдыз, они оба творческие люди", - написали фанаты.

Напомним, Торегали Тореали представил на суд зрителей клип, во время съемок которого случился скандал с гидом на Кольсае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023078-pust-lyubov-budet-vechnoy-toregali-toreali-razmestil-romanticheskoe-video-s-suprugoy/