"Алла Борисовна выглядит шикарно": Галкин разместил в соцсети теплое фото с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный пародист и юморист Максим Галкин умилил соцсети теплым фото со звездной женой - певицей Аллой Пугачевой. Фанаты отметили, что Алла Борисовна выглядит очень свежо и молодо, передает NUR.KZ.

Максим Галкин разместил в ленте фото с женой и оставил под снимком два смайлика в виде красных сердец.

Фанаты бурно отреагировали на теплое фото.

"Будьте здоровы, счастливы, веселы вместе", "Я обожаю вашу пару. Вы пример для многих. Так приятно видеть счастье в ваших глазах", "Наконец-то рядом. Такие красивые. Спасибо за долгожданное фото", "Какие же вы классные и красивые. Счастья, здоровья и гармонии вашей семье. Так приятно видеть вас вместе", - отметили подписчики.

Пользователи соцсети заявили, что 74-летняя Пугачева выглядит очень хорошо.

"Как можно так выглядеть в таком возрасте?!", "Пугачева выглядит фантастически. Это вообще как происходит? Это 74 года!", "Алла Борисовна выглядит шикарно!" - прокомментировали они.

Ранее Максим Галкин разместил архивные кадры с маленькой Лизой в платье невесты от Юдашкина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022630-alla-borisovna-vyglyadit-shikarno-galkin-razmestil-v-sotsseti-teploe-foto-s-pugachevoy/