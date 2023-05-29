"Папа расстроен был": Айжан Байзакова рассказала о смене фамилии

Айжан Байзакова. Скриншот: youtube.com/@DinaraSatzhan

Блогерша Айжан Байзакова дала интервью журналистке Динаре Сатжан, в котором призналась, что взяла фамилию мужа, а также рассказала об отношениях с ним, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года Айжан Байзакова вышла замуж. Все это время блогерша скрывала лицо своего супруга от любопытных глаз публики. Однако в апреле этого года инстадива впервые раскрыла личность своего мужа. По словам Байзаковой, их отношения с супругом начались с дружбы.

"Классно, когда отношения начинаются с дружбы. Вы друг перед другом не строите каких-то идеальных. Он знал все мои минусы. Мне не нужно было перед ним красоваться или рассказывать какие-то небылицы. Все знал, как есть. И я о нем знала, как есть. И, когда мы уже зная друг друга минусы, мы поняли, что готовы жить с этими минусами", - сообщила инстадива.

Также блогерша призналась, что до свадьбы у них с Нурбеком были непростые отношения.

"У меня есть свой характер, у Нурбека свой характер. Мы оба похожи. Мы не хотим уступать, но Нурбек в этом плане мягче. Мы много над чем работали, чтоб после свадьбы у нас скандалов вообще не было", - сказала она.

Айжан рассказала, что до знакомства со своим мужем, она была противницей свадеб и поддерживала свободные отношения.

"Я с подружками обсуждала, когда у меня уже начали просыпаться чувства, что я в первый раз хочу замуж. До этого у меня было такое, что замуж - это что-то страшное, нужно этого избегать, а свободные отношения - это круто. Я впервые чувствую, что я хочу надеть платье, хочу той, хочу все по традициям. В нем я увидела себя в мужском образе и какую-то опору, что можно на человека надеяться и быть спокойной", - поделилась блогерша.

Она также рассказала про родителей супруга и о том, как они ее приняли.

"Они очень классные. Вначале для отца Нурбека это был шок. Мама заступалась. Если любят, пусть будут, говорила. Когда мы поехали на первое знакомство в Астану - вообще классно приняли. И папа, и мама вообще суперские. Они видят мое отношение к ним, они знают, что я искренне их люблю", - поведала Байзакова.

Девушка рассказала, как изменилась жизнь после замужества.

"Очень сильно изменилась. И я внутри себя изменилась. Поняла, что нужно уступать, где-то нужно промолчать", - сказала она.

Айжан также добавила, что они с мужем оба очень ревнивые.

"Мы оба страшно ревнивые, оказывается. Мы друг друга ревнуем, поэтому не даем ни с кем общаться", - заявила инстадива.

Блогерша призналась, что сменила фамилию и сообщила, чье это было решение, и как ее родители отнеслись к этому.

"Да, поменяла. Я обожаю свою фамилию. Вначале, когда Нурбек мне сказал: "Ты по-любому возьмешь мою фамилию", я такая: "В смысле? Нет! Моя фамилия мне столько денег приносит". А потом я прочитала, что есть такое, когда жена берет фамилию мужа, то они уже реально как семья. Папа расстроен был. Его аж трясло, потому что все Байзаковы любят свою фамилию. Даже моя мама, она не понимает. Я единственная, кто взяла и поменяла фамилию", - отметила Айжан.

Девушка также поделилась, что уже около полугода она не пьет алкоголь и рассказала, чье это было решение.

"Полгода примерно. Не знаю, просто вместе пришли к этому, что ничего хорошего от этого нет и мы наслаждаемся друг другом. Трезвая любовь, все прекрасно. У Нурбека просто нет таких зависимостей. И где-то, возможно, я подстраиваюсь под него, если вижу, что ему некомфортно", - поведала звезда соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022467-papa-rasstroen-byl-ayzhan-bayzakova-rasskazala-o-smene-familii/