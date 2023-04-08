"Настал момент": Айжан Байзакова впервые показала мужа (фото)

Айжан Байзакова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/arystan_nurbek

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова впервые показала своего мужа. Семейное фото с супругом она опубликовала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Айжан долго скрывала личность своего супруга от любопытных глаз. Однако, как признается сама девушка, от этого интерес к их семье лишь возрастал.

"Кто только мог, попытался хайпануть на фотографиях мужа. Все его закинули, кроме меня. Все уже все знают, все уже все видели. И есть такая вещь, когда ты кого-то скрываешь, интерес возрастает в два раза сильнее. И, видимо, настал момент сделать так, чтобы интерес угас, и больше никто нас не фотографировал", - написала Айжан.

Звезда соцсетей призналась, что подобное она испытывала после рождения сына Алана. По словам Байзаковой, они обычная семья, которой иногда хочется тишины и спокойствия.

"Помню такие же чувства были с Аланом. Сколько я его скрывала, и без толку. Мы обычная семья, нет трех носов, пяти рук. Иногда хотим тишины, спокойствия, чтобы никто не лез. Но, видимо, моя жизнь не для тишины. Но я прошу вас, будьте добры. Вы можете писать мне что угодно, но не трогайте сокровенное - семью", - сказала блогерша.

О супруге инстадивы пока мало что известно. Но судя по его профилю в Instagram, мужчину зовут Арыстан Нурбек.

Блогерша заявила, что в последнее время различные паблики в соцсетях стали проявлять интерес к личности ее супруга. Поэтому она попросила подписчиков быть доброжелательнее к ее семье.

"В последнее время паблики начали закидывать лицо моего мужа, пытались видео всякие закидывать, которые были неприятны мне. Теперь я никому не позволю это делать. Все только через мою страничку", - сообщила Айжан.

Видео взято со страницы Айжан Байзаковой в Instagram

Напомним, в октябре прошлого года Айжан Байзаковой провели обряд "сырга салу", а немного позднее сыграли пышную свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015994-nastal-moment-ayzhan-bayzakova-vpervye-pokazala-muzha/