"Мия — главная причина нашего общения": Рита Дакота рассказала об отношениях с бывшим мужем

Рита Дакота и Влад Соколовский с дочерью. Фото: instagram.com/ritadakota

Российская певица Рита Дакота рассказала фолловерам в Instagram об отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским и его новой семьей, передает NUR.KZ.

Певица Рита Дакота опубликовала Stories, где она в компании своего бывшего мужа Влада Соколовского, его родителей и новой супруги отдыхает вместе на Бали.

"Ничего необычного: мой мужчина, мама моего мужчины, папа моего бывшего, жена моего бывшего, ребенок моего бывшего", — написала артистка.

Stories Риты Дакоты. Скрин: instagram.com/ritadakota

После публикации фотографии подписчики Дакоты поинтересовались у нее, для чего она находится в обществе бывшего супруга и его новой семьи.

Рита призналась, что в первую очередь делает это ради их совместной с Владом дочери Мии.

"Наверное, я совру, если скажу, что прям тусовалась бы с Владом, и его новой женой, и родителями, если бы Мии не было... Поэтому Мия — главная причина нашего общения, но я не терплю, засекая время, когда же это закончится. Я не жертвую собой и не переступаю через себя в эти моменты. Мы и правда классно проводим время вместе на таких семейных встречах", — прокомментировала певица.

Stories Риты Дакоты. Скрин: instagram.com/ritadakota

Артистка рассказала, что некоторое время после развода встречи с Владом Соколовским давались ей нелегко. По словам певицы, в какой-то момент пришло осознание, что она сама же страдает от своих чувств.

"Точкой невозврата стало осознание, что от этих чувств страдаю только я сама. Эта мешанина из боли, ненависти и жалости к себе просто мешает мне жить счастливо", — поведала Рита.

Stories Риты Дакоты. Скрин: instagram.com/ritadakota

Также Дакота опубликовала пост в ленте, где поблагодарила саму себя, что она смогла найти в себе силы для личностного роста.

"На фото: я, мой любимый мужчина, мой бывший муж, наш с ним ребенок, новая жена бывшего мужа и их ребенок. За кадром еще толпа родителей. Снимок может вызывать самые разные эмоции: от восторга до возмущения. Еще больше эмоций он вызывает у тех, кто знает причины нашего развода.

Спасибо тебе, Рита из прошлого, за то, что выбрала тогда личностный и духовный рост вместо любых других вариантов, которые вполне могла бы выбрать и никто бы тебя даже не осудил. Я горжусь тобой, Рита из прошлого. Ты лучшая!" — написала исполнительница.

Певица Рита Дакота и экс-солист группы "БиС" Влад Соколовский развелись в 2018 году, спустя три года брака из-за его многочисленных измен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014193-miya-glavnaya-prichina-nashego-obscheniya-rita-dakota-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-byvshim-muzhem/