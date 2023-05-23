"Умеет делать все своими руками и не ленится": Байзакова рассказала о качествах мужа

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогер Айжан Байзакова рассказала в соцсети о том, что больше всего ее привлекает в муже. Она заявила, что ее супруг умен, а также очень добр к животным, передает NUR.KZ.

У Айжан спросили, какие качества мужа ей нравятся. Блогер отметила его доброту.

"Любовь к животным. У меня целый альбом, кажется, его фотографий с друзьями меньшими. Ум. Всегда отвечает на любые мои вопросы. Хозяйственность. Нурбек умеет делать все своими руками и не ленится. Ну еще много-много", - поведала она.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Ранее Байзакова высказалась о первом браке мужа. Она попросила подписчиков не копаться в его прошлом. Она также поблагодарила супруга за то, что изменилась и перестала нервничать.

По словам Байзаковой, Нурбек смог превратить ее в "домашнюю влюбленную девочку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021768-umeet-delat-vse-svoimi-rukami-i-ne-lenitsya-bayzakova-rasskazala-o-kachestvah-muzha/