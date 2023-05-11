"Он сейчас со мной": Айжан Байзакова высказалась о первом браке супруга

Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогерша Айжан Байзакова высказалась в Instagram о предыдущем браке своего мужа. Девушка заявила, что за время совместной жизни с супругом, он показал себя с хорошей стороны, передает NUR.KZ.

На днях в Telegram-канале Ösek–tösek появилась информация о предыдущем браке мужа Айжан Байзаковой. После чего подписчики поинтересовались у самой Байзаковой, в действительности ли Нурбек женат во второй раз.

"Во-первых, женат был или не был, кому какое дело? И пытаться сравнивать меня с бывшими тоже не надо, он сейчас со мной. Во-вторых, за два года отношений и совместной жизни я не видела ни капли абьюза", - прокомментировала блогерша.

Звезда соцсетей также добавила, что она не дает супругу повода для ревности. И попросила фолловеров не копаться в прошлых отношениях супруга.

"Нурбек ни капли не абьюзер, а по поводу ревности - я ему повода для ревности не даю, поэтому на этом фоне у нас не было разборок. У нас ревнивый абьюзер - это я. Нурбек - очень добрый, если к нему относиться так же. Как говорится: "чужая семья - потемки". Не пытайтесь копать, что у него было в прошлых отношениях. Он, по крайней мере, о них хорошо отзывается", - сказала инстадива.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Экс-супруга также не осталась в стороне и прокомментировала ситуацию, заявив, что все осталось в прошлом.

"Я искренне рада за него, что сейчас он не такой, какой был со мной. Могу сказать лишь то, что я и стала его работой над ошибками. И если после меня он изменился, отчасти это моя заслуга. Это уже давно пройденный этап, где каждый сделал для себя выводы и получил тот самый богатый жизненный опыт", - высказалась девушка.

Stories Лауры Байболовой. Скрин: instagram.com/baibolova_laura

Напомним, ранее Айжан Байзакова впервые показала своего мужа, которого долго скрывала от публики, и рассказала, как они познакомились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019492-on-seychas-so-mnoy-ayzhan-bayzakova-vyskazalas-o-pervom-brake-supruga/