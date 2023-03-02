"Я теперь не нервная истеричка": Байзакова поблагодарила мужа за доброту

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова на своей странице в Instagram написала слова благодарности своим близким, передает NUR.KZ.

В прошедший День благодарности блогерша выразила признательность своей семье.

"В первую очередь благодарю своих родителей, маму и папу, за воспитание, любовь и жизнь. Благодарю за то, что вы никогда не пытались сломать мой характер и принимали меня.

Благодарю мужа за то, что любишь меня, за то, что такой красивый. Благодарю за то, что я теперь не нервная истеричка, а домашняя влюбленная девочка. За доброту твою, которую не каждый может увидеть в тебе", - написала Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Также Айжан поблагодарила Бога, что родилась в Казахстане.

"Благодарю Аллаха за эту жизнь, что родилась именно в этой стране, именно казашкой, за каждую ситуацию в жизни, данной мне", - сказала звезда соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011418-ya-teper-ne-nervnaya-isterichka-bayzakova-poblagodarila-muzha-za-dobrotu/