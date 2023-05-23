"Взяли казы и казахстанский шоколад": Дина Тасбулатова рассказала, как отдыхает в Аланье
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Отечественная актриса Дина Тасбулатова, сыгравшая в фильмах "Келин особого назначения", "Моя большая казахская семья", рассказала в Instagram, как проводит отпуск в турецкой Аланье, передает NUR.KZ.
Актриса рассказала, что отправилась в Аланью с большой компанией - семьей и родней. В сторис Instagram Дина показала стройную фигуру в бикини, запечатлевшись в номере отеля, где отдыхает.
"Усиленно работаю над загаром. SPF - мой лучший друг", - отметила она.
Звезда комедии "Келин особого назначения" рассказала, что они привезли с собой в Турцию.
"С собой мы обязательно взяли жая, казы и казахстанский шоколад", - заявила она.
Отдыхая на Средиземноморье, актриса, занимающаяся таэквондо, не забывает о спорте.
"Моя сестра-спортик заставила меня потренить. Потягала немного гантели, совсем отвыкла от тренировок в джиме", - рассказала она.
Ранее Дина Тасбулатова призналась, что не хочет привлекать к себе внимание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021724-vzyali-kazy-i-kazahstanskiy-shokolad-dina-tasbulatova-rasskazala-kak-otdyhaet-v-alane/