"Он очень хороший человек": Ольга Орлова рассказала о своем муже

Ольга Орлова с супругом: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова поговорила с подписчиками в Instagram о своем муже и о взаимоотношениях с близкими, передает NUR.KZ.

Поклонники Ольги поинтересовались у нее, смогла бы телеведущая влюбиться в своего мужа, встретив его десять лет назад.

"Однозначно да! Он очень хороший человек", - сказала она.

Также экс-солистку группы "Блестящие" фолловеры спросили, смогла бы она вступить в отношения с мужчиной, который был бы значительно старшее ее.

"Могла бы построить отношения только с мужчиной, которого люблю. Возраст не имеет значения", - заявила Орлова.

Знаменитость также поведала о компромиссах в отношениях. По словам Ольги, она научилась принимать его.

"Я умею (научилась) принимать людей такими, какие они есть. Даже у близких мне по духу людей может быть абсолютно свое видение ситуации. Разве я могу с этим не считаться?" - написала она.

Stories Ольги Орловой. Скриншот: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Орлова впервые показала лицо трехмесячной дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021698-on-ochen-horoshiy-chelovek-olga-orlova-rasskazala-o-svoem-muzhe/