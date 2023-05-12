"Видео, заряженное любовью": подписчиков растрогало видео Нагимуши с мужем

Нагима Настевич с супругом. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагима Настевич, более известная как Нагимуша, опубликовала в Instagram теплое видео с мужем, и умилила своих поклонников, передает NUR.KZ.

Нагима поделилась трогательными моментами из их совместной жизни с супругом Александром, сделав мини-клип на песню "Лук" казахстанской исполнительницы Asiya.

"Так, как мне повезло, везет не многим", - написала блогерша.

Подписчики отметили, что видео заряжено любовью, а самой Нагиме замужество к лицу.

"Вам так идет замужество", "Боже, как это мило, прям аж умиляюсь", "Очень приятно смотреть на подобные истории", "Нагима, ты же понимаешь, что мы теперь тоже ждем, когда родится внук у ваших родителей", "Хочу, чтобы моя доча была такой же счастливой, как и ты, Нагима", "Видео, заряженное любовью", - прокомментировали фолловеры.

Ранее мы писали, что блогерша Нагимуша рассказала, как ей впервые разбили сердце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020202-video-zaryazhennoe-lyubovyu-podpischikov-rastrogalo-video-nagimushi-s-muzhem/