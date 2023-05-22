"Просто проживаю": Альмира Турсын рассказала, как справляется с переживаниями

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая главную роль в фильме "Томирис", рассказала поклонникам в Instagram, как она справляется с переживаниями, передает NUR.KZ.

По словам актрисы, она старается не обращать внимания на сплетни и критику.

"Стараюсь не обращать внимания. Иногда не получается, переживаю и грущу. А потом молюсь, настраиваюсь. Желаю всем блага, дарю по цветочку! Отпускает, помогает", - поведала она.

Альмира также рассказала, как борется с грустью. Актриса считает, что нужно проживать любые состояния, так как, по ее мнению, без грусти не познать радости.

"Не борюсь! Просто проживаю, смакую. Всегда вспоминаю мультфильм "Головоломка". Посыл таков, что важны и нужны все краски, эмоции в жизни. Без грусти не познать радости и наоборот. А еще это интересно и полезно для самонаблюдения и исследования в психологии и актерском", - ответила представительница отечественного шоу-бизнеса.

Stories Альмиры Турсын. Скриншот: instagram.com/almiratursyn

Ранее мы также писали, что Альмира Турсын поделилась "честным" фото в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021518-prosto-prozhivayu-almira-tursyn-rasskazala-kak-spravlyaetsya-s-perezhivaniyami/