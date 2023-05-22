"Запарилась плакать": Жулдыз Омиргали рассказала о недостатках своей фигуры

Жулдыз Омиргалию. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Жулдыз Омиргали поделилась с поклонниками в Instagram, что испытывает дискомфорт из-за лишнего веса, передает NUR.KZ.

Экс-солистка "КешYOU" призналась, что немного прибавила в весе и чувствует себя некомфортно с лишними, по ее мнению, килограммами.

"У кого есть пилюля для похудения? Чтобы при этом возраст тоже уменьшался? Запарилась плакать из-за лишнего жира по всему телу. И доставлять дискомфорт не только себе, но и окружающим", - заявила артистка.

Stories Жулдыз Омиргали. Скриншот: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

По словам актрисы, ей приходится находить выгодный ракурс в кадре и подбирать такую одежду, которая скрывала бы недостатки фигуры.

"Я - человек публичный, актриса, и мне нужно быть худой, не поддаваться физиологическим изменениям в своем теле, просто быть, одним словом, роботом. Я ищу ракурс, фасон одежды, чтобы казаться худой. 64 кг уже не спрячешь под одеждой, оно вываливается уже на лицо! Ненавидеть себя 100%", - поведала она.

Stories Жулдыз Омиргали. Скриншот: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Напомним, Айкын трогательно поздравил Жулдыз Омиргали с днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021483-zaparilas-plakat-zhuldyz-omirgali-rasskazala-o-nedostatkah-svoey-figury/