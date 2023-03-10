"Никому тебя не отдам": Айкын трогательно поздравил Жулдыз Омиргали с днем рождения

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский певец Айкын поздравил свою супругу Жулдыз Омиргали с днем рождения, опубликовав трогательное послание в Instagram, передает NUR.KZ.

В день рождения супруги экс-солистки группы "КешYOU" Жулдыз Омиргали Айкын поделился архивными семейными фото и видео.

"Моя любимая, которая перевернула мою жизнь на 180 градусов и захватила каждую клеточку моего сердца! С днем рождения тебя! Сколько преград и испытаний мы вместе прошли и еще пройдем! Не слушай никого, просто оставайся рядом со мной и будь моим спутником! Я позабочусь обо всем остальном! Я сделаю тебя счастливой! С днем рождения, моя любовь! Никому тебя не отдам!" - нежно поздравил отечественный артист.

"Какие замечательные слова настоящего казахстанца, идущие прямо от сердца", "Пусть ваша любовь длится вечно!", "Вот так надо любить, браво!", "Идеальная пара! Дай бог вам счастья на долгие годы", "Красивая пара", "Будьте счастливы! Вы достойны всего самого лучшего!", "Любовь побеждает всегда! Будьте счастливы", — отреагировали поклонники пары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012348-nikomu-tebya-ne-otdam-aykyn-trogatelno-pozdravil-zhuldyz-omirgali-s-dnem-rozhdeniya/