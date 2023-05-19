Улетевшую на отдых с мужем в Европу Салтанат Бакаеву заподозрили в пятой беременности

Салтанат Бакаева с мужем. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева отправилась в путешествие с мужем в Европу. Кадрами с отдыха в Париже она поделилась в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Салтанат отметила, что всегда мечтала попасть в самый романтический город в мире вместе с любимым.

"Я действительно всегда мечтала побывать в Париже, который считается городом влюбленных, со своим супругом. Я благодарю Бога за то, что моя мечта сбылась. Мечтайте! Там где есть мечта, есть действие, где есть действие, есть и благословение", - отметила она.

Подписчики пожелали семейной паре хорошего отдыха и ярких впечатлений. А кое-то заподозрил актрису в пятой беременности.

"Салтанат беременна?", "Да, кажется", "Кажется, что беременна", - озвучили свои предположения пользователи соцсети.

Напомним, в январе прошлого года Салтанат Бакаева родила четвертого сына и стала многодетной мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021248-uletevshuyu-na-otdyh-s-muzhem-v-evropu-saltanat-bakaevu-zapodozrili-v-pyatoy-beremennosti/