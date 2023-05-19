"Расстояние не помеха для любви": Акбота Сейтмагамбет высказалась о настоящих чувствах

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-супруга актера и шоумена Даурена Айдаркулова, поразмышляла в Instagram о том, можно ли любить на расстоянии, передает NUR.KZ.

Разведенная актриса заявила, что верит в настоящую и искреннюю любовь. По ее мнению, глубокие чувства не остудить дальним расстоянием.

"Расстояние не помеха для любви, это зависит от людей, которые состоят в этих отношениях. От их качеств, верности, разумности, взаимоуважения, доверия друг к другу. Где есть доверие, там все отношения будут прочными", - написала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скриншот: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, почти три года назад Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов официально развелись. У Акботы и Даурена подрастают сын и дочь. Певица недавно дала свой ответ тем, кто торопит ее с новым замужеством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021218-rasstoyanie-ne-pomeha-dlya-lyubvi-akbota-seytmagambet-vyskazalas-o-nastoyaschih-chuvstvah/