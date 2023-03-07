"Я не скоро состарюсь": Акбота Сейтмагамбет ответила тем, кто торопит ее с замужеством

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет провела вечер откровений с подписчиками в Instagram. Экс-солистку "КешYOU" вновь спросили о личной жизни, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков заявил Акботе, что ей пора выйти замуж, не то ее молодость пройдет.

"Не переживайте, я не скоро состарюсь. К тому же мне всегда 18. А если без шуток, то оставьте свое мнение при себе и занимайтесь своими делами. На Земле столько людей и столько судеб, за кого вы собираетесь переживать? Мою судьбу решит Аллах, вы не утруждайтесь, исполняя роль Бога", - ответила она.

Артистка также рассказала, какие качества ей нравятся в мужчинах.

"Тот, кто умеет защищать любовь своей женщины, честный, решительный, смелый, спокойный, с чистым сердцем, умеющий проявлять мягкость и глубокие чувства", - отметила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, летом 2020 года Акбота Сейтмагамбет и Даурен Айдаркулов официально развелись. У Акботы и Даурена подрастают две девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012056-ya-ne-skoro-sostaryus-akbota-seytmagambet-otvetila-tem-kto-toropit-ee-s-zamuzhestvom/