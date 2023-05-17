"Хочу вернуться сюда с избранником": Дана Кентай показала фото с отдыха на Сейшелах

Дана Кентай. Фото: instagram.com/danakentai

Казахстанская певица Дана Кентай опубликовала в соцсети фото с поездки на Сейшельские острова, где отдыхала одна. Артистка отметила, что отдых в одиночестве тоже имеет свои плюсы, передает NUR.KZ.

Дана Кентай поделилась в карусели яркими фотографиями. Артистка отметила, что отдохнуть можно прекрасно не только в компании любимого или друзей, но и одной.

"Шляпу, которую вы видите на пятом фото, я оставила на острове, хочу вернуться сюда уже со своим избранником. Я впервые путешествовала одна. Эта поездка отличалась от тех, когда я отдыхала в кругу друзей.

Мне очень понравилось, я медитировала, читала, практиковала английский, нашла новых знакомых. В целом, это было путешествие, которое принесло пользу и телу, и душе.

Хочу сказать девушкам, у которых еще нет возлюбленного: не грустите, что вы одни, у вас есть вы сами. Не уставайте себя баловать, восхищаться собой, развиваться. Верьте в то, что все будет хорошо", - отметила она.

Ранее певица Дана Кентай отшутилась по поводу калыма за себя. Девушка заявила, что выкуп за нее должен быть не менее 20 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020913-hochu-vernutsya-syuda-s-izbrannikom-dana-kentay-pokazala-foto-s-otdyha-na-seyshelah/