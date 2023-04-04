"20 миллионов тенге": певица Дана Кентай отшутилась по поводу калыма за себя

Дана Кентай. Фото: instagram.com/danakentai

Отечественная певица Дана Кентай пошутила в Instagram по поводу калыма за себя. Девушка отметила, что выкуп за нее должен быть не меньше 20 миллионов тенге, передает NUR.KZ.

Накануне Дана Кентай опубликовала видео с концерта в TikTok, но не ожидала, что оно вызовет резонанс в Сети.

На кадрах артистка поддерживает шутливый разговор со зрителями, некоторые интересуются размером калыма, который предстоит заплатить за нее жениху.

Девушка в замешательстве спрашивает мнение у зала. Она отмечает, что закончила консерваторию и имеет диплом магистра, у нее много песен и клипов. В зале произносят, что нужно просить 20 миллионов тенге.

"Вот, калым за меня 20 миллионов тенге! Шучу, главное, чтобы парень был хорошим, воспитанным, я выйду за него без калыма", - заявила она.

Певица решила продублировать набравшее популярность видео в Instagram.

"А вообще, сколько сейчас просят за калым? За всех дают одинаково или делят на тех, кто с образованием, кто без, кто засиделся, кто нет?" - спросила Дана своих подписчиков.

"Я дам 20 миллионов, выйдешь за меня?", "Главное, чтобы молодые были счастливы, все остальное ерунда", "Желаю вам поскорее найти свою половинку, у вас такая чистая душа", "Выходи за меня, я хороший парень", - гласят комментарии пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015426-20-millionov-tenge-pevitsa-dana-kentay-otshutilas-po-povodu-kalyma-za-sebya-video/