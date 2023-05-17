"На мой бунт смотрит как на капризы": Джуринская рассказала о характере мужа

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса и блогерша Жания Джуринская рассказала поклонникам в Instagram о характере своего мужа. По ее словам, супруг очень мудрый и с легкостью относится ко всему, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков предположил, что Данияр Хизметов, супруг Жании Джуринской очень ранимый человек. Актриса поведала, что муж по характеру эмоционально стабильный и мудрый человек.

"Мой муж совершенно неранимый, он очень стабильный, без эмоциональных качель. Люблю его безмерно за его мудрость, и что ко всему он относится очень легко, не парится. И на мой бунт он смотрит как на девичьи капризы и никогда со мной не ругается", - ответила Джуринская.

Stories Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Ранее Жания также рассказывала поклонникам, что по натуре она вспыльчивая. Однако в отношениях они с супругом придерживаются принципа обсуждения проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020868-na-moy-bunt-smotrit-kak-na-kaprizy-dzhurinskaya-rasskazala-o-haraktere-muzha/