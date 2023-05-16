"Это ложное убеждение": Алия Ануарбек о том, что можно стать счастливой только в браке
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Казахстанская актриса Алия Ануарбек призвала подписчиц в Instagram стремиться стать цельными личностями и не жить убеждением, что стать счастливой можно только в браке, передает NUR.KZ.
Один из подписчиков посоветовал Алие поскорее выйти замуж.
"Так нельзя ходить, можно и с ума сойти", - гласит комментарий.
Актриса решила дать совет подписчицам. Она заявила, что нужно прежде всего стремиться к саморазвитию и быть в гармонии с собой.
"Мой совет девушкам, которые думают, что, только выйдя замуж, они станут счастливыми - это ложное убеждение. Стремитесь самой стать цельной, когда вам хорошо с самой собой вне зависимости от того, есть у вас мужчина или нет, тогда вам встретится такой же цельный, эмоционально зрелый мужчина", - написала она.
Напомним, потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020792-eto-lozhnoe-ubezhdenie-aliya-anuarbek-o-tom-chto-mozhno-stat-schastlivoy-tolko-v-brake/