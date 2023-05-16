"Это ложное убеждение": Алия Ануарбек о том, что можно стать счастливой только в браке

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Ануарбек призвала подписчиц в Instagram стремиться стать цельными личностями и не жить убеждением, что стать счастливой можно только в браке, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков посоветовал Алие поскорее выйти замуж.

"Так нельзя ходить, можно и с ума сойти", - гласит комментарий.

Актриса решила дать совет подписчицам. Она заявила, что нужно прежде всего стремиться к саморазвитию и быть в гармонии с собой.

"Мой совет девушкам, которые думают, что, только выйдя замуж, они станут счастливыми - это ложное убеждение. Стремитесь самой стать цельной, когда вам хорошо с самой собой вне зависимости от того, есть у вас мужчина или нет, тогда вам встретится такой же цельный, эмоционально зрелый мужчина", - написала она.

Сторис Алии Ануарбек. Скриншот: instagram.com/aliya_anuarbek

Напомним, потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020792-eto-lozhnoe-ubezhdenie-aliya-anuarbek-o-tom-chto-mozhno-stat-schastlivoy-tolko-v-brake/