Потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Ануарбек, известная по фильмам "Жаужүрек мың бала", "Ұлы дала таңы", рассказала подписчикам в Instagram, что очень скучает по покойному мужу, передает NUR.KZ.

Недавно у Алии Ануарбек был день рождения. Актриса призналась, что за ее улыбкой скрывается грусть.

"Сегодня меня поздравляли коллеги. И у них у всех было одно общее наблюдение, что они видят меня всегда улыбающейся и позитивной. Но дело в том, что именно сегодня утро было у меня невероятно тоскливым. Я видела во сне Азамата. Попросила его станцевать со мной", - рассказала она.

Актриса поняла, что это был лишь сон и ей понадобилось время, чтобы прийти в себя.

"Мы сами творцы своей реальности. За нами выбор, какие мы сегодня, какими будем завтра. Грустить - это нормально. Полежать лишних 15 минут, чтобы прожить эту эмоцию, а дальше выполнять свои обязанности. Собрать дочу в школу, поехать на работу и просто жить эту удивительную жизнь", - заключила Алия.

Сторис Алии Ануарбек. Скриншот: instagram.com/aliya_anuarbek

Напомним, ранее Алия Ануарбек рассказала о жизни после потери мужа. Она также сняла фильм в честь покойного мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019343-poteryavshaya-muzha-aliya-anuarbek-rasskazala-kak-spravlyaetsya-s-grustyu/