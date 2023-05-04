Потерявшая мужа Алия Ануарбек рассказала, как справляется с грустью
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Актриса Алия Ануарбек, известная по фильмам "Жаужүрек мың бала", "Ұлы дала таңы", рассказала подписчикам в Instagram, что очень скучает по покойному мужу, передает NUR.KZ.
Недавно у Алии Ануарбек был день рождения. Актриса призналась, что за ее улыбкой скрывается грусть.
"Сегодня меня поздравляли коллеги. И у них у всех было одно общее наблюдение, что они видят меня всегда улыбающейся и позитивной. Но дело в том, что именно сегодня утро было у меня невероятно тоскливым. Я видела во сне Азамата. Попросила его станцевать со мной", - рассказала она.
Актриса поняла, что это был лишь сон и ей понадобилось время, чтобы прийти в себя.
"Мы сами творцы своей реальности. За нами выбор, какие мы сегодня, какими будем завтра. Грустить - это нормально. Полежать лишних 15 минут, чтобы прожить эту эмоцию, а дальше выполнять свои обязанности. Собрать дочу в школу, поехать на работу и просто жить эту удивительную жизнь", - заключила Алия.
Напомним, ранее Алия Ануарбек рассказала о жизни после потери мужа. Она также сняла фильм в честь покойного мужа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019343-poteryavshaya-muzha-aliya-anuarbek-rasskazala-kak-spravlyaetsya-s-grustyu/