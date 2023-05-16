"Он душил меня подушкой": блогер Нучи рассказал об отношениях с отцом в детстве

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев, известный в сети как Нучи, рассказал в Instagram о детских травмах, нанесенных ему отцом, которые в дальнейшем отразились на его любовных отношениях.

По словам Нучи, благодаря работе с психологом он смог понять причину его неудачных любовных отношений. Блогер признался, что детские травмы, нанесенные ему отцом оставили неизгладимый след в его жизни и уже во взрослом возрасте дают о себе знать.

"Почему я всегда выбираю такие отношения, в которых мне априори не могут дать любовь и взаимность - это, оказывается, из-за моего отца. Потому что мой отец не выдерживает чувств. Он душил меня подушкой, когда я плакал; или когда я был уже постарше, он отводил меня в общежитии в темный туалет и закрывал там. Или отталкивал, когда я хотел с ним поиграть, кричал на меня. И сейчас, уже во взрослой жизни, я выбираю тех, кто меня отвергает, кто не может дать мне взаимность и не выдерживает моих чувств", - поведал Нурлан.

Видео взято со страницы Нучи в Instagram

Ранее мы также писали, что Нучи рассказал об отказе от алкоголя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020700-on-dushil-menya-podushkoy-bloger-nuchi-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-ottsom-v-detstve/