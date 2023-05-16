"Пике будет горько плакать": Шакира исполнила песню с сыном и довела фанатов до слез

Шакира с сыновьями. Фото: instagram.com/shakira

46-летняя колумбийская певица Шакира исполнила трогательную песню с сыном и расчувствовала своих фанатов. Отрывок композиции она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица также рассказала о творческих способностях своих сыновей. По словам артистки, десятилетний сын Милан пишет песни, а младший сын, восьмилетний Саша, хорошо поет.

"В этом году Милан написал песни, которые заставили меня плакать от волнения, а Саша часами сидела за пианино, открывая для себя свой голос", - рассказала она.

Шакира обратилась к своим детям и призналась, что материнство дает ей возможность чувствовать себя полноценной.

"Милан и Саша, так приятно видеть, как вы расправляете крылья, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь! Нет ничего, что заставляет меня чувствовать себя более удовлетворенной, чем быть их матерью", - написала она.

Песня, исполненная Шакирой и младшим сыном Сашей, довела поклонников до слез.

"Пике будет горько плакать, когда вспомнит и увидит все, что он потерял", "Самая лучшая мама", "Это нормально плакать каждый раз, когда я это слушаю?", "Эта песня тронула мою душу", Я просто не могу больше, это самая красивая песня, которую я слышала в своей жизни", "Я не собиралась сегодня плакать", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, в июне прошлого года певица рассталась с футболистом Жераром Пике. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020678-pike-budet-gorko-plakat-shakira-ispolnila-pesnyu-s-synom-i-dovela-fanatov-do-slez/