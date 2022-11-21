"Буду слишком эффектная": Динара Кырыкбаева ответила хейтерам, почему не хочет худеть

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица Динара Кырыкбаева поообщалась со своими фанатами в соцсети. Артистку спросили, собирается ли она переехать в другую страну, а также выразили ей свое восхищение, передает NUR.KZ.

Недавно певица с детьми побывала в отпуске в Дубае. Динару Кырыкбаеву спросили, есть ли у нее в планах уехать на ПМЖ в другую страну.

"Думаю, нет. Лучше Казахстана, только Казахстан", - заявила она.

Одна из подписчиц отметила, что восхищена мудростью Динары.

"Глупые женщины следят за своми мужчинами, а умные - за собой. Следите за собой! За своими мыслями! Чтобы не следить за чужой жизнью, нужно разобраться в своей!" - заявила певица.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Однако прозвучала и критика в адрес матери троих детей.

"Почему не похудеете?" - был задан вопрос.

"Боюсь, что вы потом скажете, чтобы я потолстела. Худая буду слишком эффектная. Так что радуйтесь, что я такая сейчас", - с юмором ответила Динара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998265-budu-slishkom-effektnaya-dinara-kyrykbaeva-otvetila-heyteram-pochemu-ne-hochet-hudet/