"Папа нас объединил после смерти": Бородина показала брата и сестру

Ксения Бородина с братом и сестрой. Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram совместное фото с братом и сестрой и показала архивные снимки с отцом, передает NUR.KZ.

Ксения поделилась фотографией с братом и сестрой по отцовской линии, которого не стало пять лет назад. Инстадива рассказала, что они начали общаться друг с другом лишь после его смерти.

"Сегодня ровно пять лет, как умер наш папа. Слева от меня мой брат Рома, у нас разница с ним 15 лет. Он мой младший брат по папе. Справа от меня моя сестра Натела, она на десять лет старше. Папа нас объединил уже после смерти, при его жизни мы виделись, но совсем не часто. У меня была еще одна сестра по папе, самая старшая, ее, к сожалению, не стало. Еще одна живет в Германии, всего у папы пять детей", - написала она.

Подписчики удивились, узнав о наличии у Бородиной братьев и сестер, и отметили сходство Ксении со своим младшим братом.

"Похожи с братом. Это очень круто иметь родных", "Брат очень похож на вас", "Ксения, вы больше всех похожи на папу", "Ого! Неожиданно! Не знал, что у вас есть братья и сестры", - прокомментировали поклонники Ксении.

Телеведущая также поделилась архивными фотографиями своего отца. Ранее она высказалась о межнациональных браках и рассказывала, что ее отец по национальности был езидом.

Stories Ксении Бородиной. Скриншот: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020523-papa-nas-obedinil-posle-smerti-borodina-pokazala-brata-i-sestru/