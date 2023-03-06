"Лишних быть не должно": Бородина высказалась о встречах младшей дочери с отцом

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина поговорила с подписчиками в Instagram об отце, бывшем муже и межнациональных браках, передает NUR.KZ.

Телеведущая рассказала фолловерам о своем отце. По словам Ксении, ее отце по национальности был езидом (этническая группа курдов - прим. ред.).

"Мой папа был езид. Он родился в Грузии и умер тоже там, прожил в Москве почти всю жизнь", - рассказала Бородина.

Также ведущая высказала мнение о межнациональных браках. По словам девушки, она не разделяет мнения, когда обычаи и традиции препятствуют созданию семьи.

"Мне не близко и, если честно, не всегда понятно, когда родители или обычаи должны решать, с кем тебе быть. Мы все свободные люди, жизнь у нас одна. Почему должны решать другие за нас"

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Поклонники поинтересовались у инстадивы, как она решилась на встречу младшей дочери с отцом в доме, где он живет со своей новой избранницей. Ранее Бородина негативно высказывалась о знакомстве дочери Теоны с новой пассией ее отца.

"Самое важное для меня - это мое счастье и счастье моих детей. Их безопасность и моральное состояние для меня тоже очень важны. Мне абсолютно наплевать, кто с кем живет. В те самые редкие моменты, когда ребенок встречается с папой, важно, чтобы они были с папой. Ребенок доволен, лучше быть и не может.

Мое условие остается неизменным: лишних быть не должно. Остальное - их дело, как и где проводить время", - поделилась Бородина.

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011862-lishnih-byt-ne-dolzhno-borodina-vyskazalas-o-vstrechah-mladshey-docheri-s-ottsom/