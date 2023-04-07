"Безумно благодарна этому опыту": блогерша Нагимуша рассказала, как ей впервые разбили сердце

Нагима Настевич (Ахметова). Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагимуша в интервью модному журналу Harpers Bazaar откровенно рассказала о своей первой любви, чем она гордится и как она заработала первые деньги.

Нагима Настевич (в девичестве Ахметова) поведала изданию о своей первой любви. По словам девушки, это произошло в пятилетнем возрасте.

"В первый раз я влюбилась в 5 лет, в нашего соседа напротив. Он был на год старше меня. Мы выросли вместе, пошли в один класс и еще долгие годы сидели за одной партой. Всегда и всем я повторяла, что обязательно выйду за него замуж и мы будем жить долго и счастливо", - поделилась Нагима.

Девушка также описала свой первый поцелуй, который произошел в школьные годы, когда Нагима училась в девятом классе.

"Впервые я поцеловалась в девятом классе. Он был высокий, завидный одиннадцатиклассник и после новогодней дискотеки в школьном спортзале решился проводить меня до дома. Тогда-то все и случилось. Зима, снег, фонарь у дома и влюбленные мы", - поведала она.

Блогерша также призналась, что впервые ей разбили сердце в 22 года. Однако полученный опыт сыграл значимую роль в становлении ее личности.

"Безумно благодарна этому опыту. Если бы не он и не разбитое сердце, я бы не стала той, кем являюсь сейчас", - рассказала звезда соцсетей.

Инстадива поведала о чувстве гордости за себя, которое почувствовала впервые, когда стала вести свой блог и зарабатывать деньги.

"Впервые я испытала чувство гордости за себя, когда начала вести свой блог в 2016 году и стала зарабатывать хорошие деньги. На первую крупную выручку я сделала в родительском доме капитальный ремонт. Заменила всю мебель и двери. На тот момент я и представить себе не могла, что способна на такое в 22 года", - отметила Нагима.

Она также добавила, что первые заработанные деньги она получила, продавая на базаре квас.

"В четвертом классе, если не раньше. Со своей старшей сестрой мы начали продавать квас на базаре. Дело несложное, даже вкусное — пьешь, продаешь", - поделилась она.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Нагимуша восхитила поклонников нежным образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015865-bezumno-blagodarna-etomu-opytu-blogersha-nagimusha-rasskazala-kak-ey-vpervye-razbili-serdtse/