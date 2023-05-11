Мать Тимати высказалась о новой возлюбленной сына

Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати рассказала подписчикам в Instagram о своем отношении в новой возлюбленной сына и поведала, каково быть матерью публичного человека, передает NUR.KZ.

Женщина призналась, что ей нравится новая девушка Тимати - Валентина Иванова, а также рассказала о своем отношении к откровенным кадрам, которые публикует в соцсети молодая девушка.

"Просто смотрю на красоту", - лаконично ответила Симона.

Мама музыканта поведала, почему сын, которому в этом году исполняется сорок лет, выбирает девушек гораздо моложе себя.

"Красота и молодость привлекает всех", - сказала она.

Stories Симоны Юнусовой. Скрин: instagram.com/simona280

Симона поделилась с фолловерами, каково быть матерью публичного человека, и как ей удается сохранять дружеские отношения с сыновьями.

"Я просто мать своего ребенка. Я не знаю, мы просто любим и уважаем друг друга", - ответила она.

Stories Симоны Юнусовой. Скрин: instagram.com/simona280

Напомним, ранее Симона Юнусова рассказала, какой по ее мнению, должна быть будущая невестка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2020090-mat-timati-vyskazalas-o-novoy-vozlyublennoy-syna/