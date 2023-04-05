"Нужно уметь контактировать": Мать Тимати высказалась о будущей невестке

Симона и Тимур Юнусовы. Фото: instagram.com/simona280

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, поговорила с подписчиками в своем Instagram, где рассказала о внуках, и какой хочет видеть будущую невестку, передает NUR.KZ.

Симона устроила вечер откровений в соцсети и ответила на интересующие фолловеров вопросы. Женщина рассказала, какой видит идеальную невестку.

"Искреннюю, любящую, честную", - ответила она.

Также Симона добавила, что необходимо делать невестке, чтобы понравиться свекрови.

"Нужно быть искренней и уметь контактировать", - сказала мать Тимати.

При этом фолловеры поинтересовались у нее, в чем секрет хороших отношений с бывшей девушкой Тимати и матерью внучки Алисы - Аленой Шишковой.

"Отношения зависят от людей", - лаконично ответила Симона.

Звездная бабушка рассказала подписчикам, как часто видится с внуком Ратмиром, сыном Тимати от Анастасии Решетовой.

"Каждую неделю", - сообщила женщина.

Однако со старшей внучкой Алисой, по ее словам, она встречается каждый день, фолловеры даже предположили, что девочку воспитывает сама бабушка.

"Алиса не живет со мной, а вижу я ее каждый день", - поведала Симона Юнусова.

Видео взято со страницы Симоны Юнусовой в Instagram

Ранее Симона высказалась о воспитании детей, после чего подписчики заметили в этом попытку задеть Анастасию Решетову, мать ее внука Ратмира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015505-nuzhno-umet-kontaktirovat-mat-timati-vyskazalas-o-buduschey-nevestke/