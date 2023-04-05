"Нужно уметь контактировать": Мать Тимати высказалась о будущей невестке
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Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, поговорила с подписчиками в своем Instagram, где рассказала о внуках, и какой хочет видеть будущую невестку, передает NUR.KZ.
Симона устроила вечер откровений в соцсети и ответила на интересующие фолловеров вопросы. Женщина рассказала, какой видит идеальную невестку.
"Искреннюю, любящую, честную", - ответила она.
Также Симона добавила, что необходимо делать невестке, чтобы понравиться свекрови.
"Нужно быть искренней и уметь контактировать", - сказала мать Тимати.
При этом фолловеры поинтересовались у нее, в чем секрет хороших отношений с бывшей девушкой Тимати и матерью внучки Алисы - Аленой Шишковой.
"Отношения зависят от людей", - лаконично ответила Симона.
Звездная бабушка рассказала подписчикам, как часто видится с внуком Ратмиром, сыном Тимати от Анастасии Решетовой.
"Каждую неделю", - сообщила женщина.
Однако со старшей внучкой Алисой, по ее словам, она встречается каждый день, фолловеры даже предположили, что девочку воспитывает сама бабушка.
"Алиса не живет со мной, а вижу я ее каждый день", - поведала Симона Юнусова.
Видео взято со страницы Симоны Юнусовой в Instagram
Ранее Симона высказалась о воспитании детей, после чего подписчики заметили в этом попытку задеть Анастасию Решетову, мать ее внука Ратмира.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015505-nuzhno-umet-kontaktirovat-mat-timati-vyskazalas-o-buduschey-nevestke/