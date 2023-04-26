"Слава Богу за такую жену": Арман Юсупов трогательно поздравил супругу с днем рождения

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов на своей странице в Instagram трогательно поздравил свою супругу Карину Оксукпаеву с 27-летием, передает NUR.KZ.

В день рождения супруги блогер посвятил ей проникновенный пост в соцсети, и отметил, что Карина для него не только жена и мама их сыновей, но также близкий друг и единомышленник.

"Каря для меня самый близкий друг, с которым я могу обсуждать все, без рамок и времени. Больше всего в жизни люблю наши вечерние прогулки! Каря самая красивая, сексуальная, мудрая, умная! Просто комбинация всего, что нужно мужчине. У нас общие цели, нам просто хорошо вместе как единомышленникам. И уже в конце мать моих детей, на самом деле это последнее, на чем я хочу поставить фокус. Я благодарен Богу, что мы вместе из-за друг друга, а дети лишь следствие нашей любви", - поделился Юсупов.

Арман также добавил, что именно Карина является его вдохновителем, которая всегда поддержит его.

"Слава Богу за такую жену, которая меня вдохновляет на постоянное развитие, желание зарабатывать, создает все комфортные условия вокруг меня, тонко сканирует мое состояние и поддерживает. Рад разделять с тобой моменты своей жизни!" - написал он.

Видео взято со страницы Армана Юсупова в Instagram

Блогер признался, что половина его успеха это заслуга супруги и его любви к ней.

"Мой успех на 50% - это следствие моей любви к ней. Это человек, с кем я расту с самого детства. Никто не знает меня так хорошо, как она", - поведал Арман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018321-slava-bogu-za-takuyu-zhenu-arman-yusupov-trogatelno-pozdravil-suprugu-s-dnem-rozhdeniya/