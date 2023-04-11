"Украла мужика": Байзакова рассказала о знакомстве с мужем

Айжан Байзакова с мужем и сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша Айжан Байзакова поделилась с подписчиками в Instagram историей знакомства со своим мужем, а также рассказала об отношениях возлюбленного с ее сыном, передает NUR.KZ.

С будущим мужем Нурбеком Айжан познакомилась два года назад в караоке. Девушка рассказывает, что некоторое время у них были лишь дружеские отношения.

"Познакомились в апреле 2021 года в караоке. Я тогда гуляла с подругами, у нас был девичник. Нас познакомили (не с целью отношений). Мы погуляли и разошлись. Общались как друзья, тусили вместе. Он говорил, что был один момент, когда он понял, что влюбился", - поведала она.

По словам Байзаковой, она сама сделала первый шаг, поцеловав его. С тех пор, отметила блогерша, они вместе.

"Он понял, что я сумасшедшая, но не решался сделать шаг. Хотя он утверждает, что и не собирался, типа относился как к сестре. Но мы-то, женщины, чувствуем. Я взяла все в свои руки и первая поцеловала его. Видно было, что он был счастлив. Украла мужика, короче. И человек, который утверждает, что относился ко мне как к сестренке, больше от меня ни на шаг не отходил с того дня", - рассказала инстадива.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Она также рассказала, что супруг очень переживал по поводу их отношений с сыном инстадивы, но, как утверждает Айжан, ее сын Алан очень открытый ребенок, в которого сложно не влюбиться.

"Во-первых, нет. В Алана тяжело не влюбиться. Он открытый ребенок. Любого к себе привяжет. Он, первый раз увидев родителей Нурбека, побежал к ним со словами "атака, апака". Во-вторых, муж любит детей сильно. Это он переживал, как у них будут складываться отношения. Я ему сказала, что если чувствуешь, что нужно поругать, то делай. Чувствуешь, что нужно обнять - обними. Будто сам родил, так и веди себя", - поделилась Байзакова.

Блогерша также добавила, что если бы она почувствовала плохое отношение со стороны возлюбленного к сыну, то сейчас они бы не были мужем и женой.

"Если бы я увидела плохое отношение к Алану, мы бы сейчас не были мужем и женой", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016243-ukrala-muzhika-bayzakova-rasskazala-o-znakomstve-s-muzhem/