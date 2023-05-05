"Ищите себе подобных": Даурен Айдаркулов обратился к холостякам по поводу выбора жен

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Отечественный шоумен и актер Даурен Айдаркулов пришел к выводу, что мужчине нужно выбирать жену по характеру. На заявление экс-супруга певицы Акботы Сейтмагамбет бурно отреагировали пользователи Instagram, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Даурен Айдаркулов обратился к мужчинам, отметив, что нужно менять не жен, а отношение к своим родителям.

Теперь же дважды разведенный актер и отец пятерых детей в рамках своего проекта по сокращению числа разводов в Казахстане поразмышлял на тему выбора пары.

"Мои родители, друзья меня с детства считали спокойным человеком, да я и сам считаю себя таким и мне всегда казалось, что спокойному человеку, например, как я, нужна такая активная, шустрая, быстрая жена.

И, в целом, у меня так и получилось, у меня и первая, и вторая жена были такие шустренькие, и каково же было мое удивление, когда вот эту парадигму в моей голове мне изменили и, оказывается, спокойному мужчине нужна спокойная женщина, шустрому мужчине нужна шустрая жена, представляете?

Это ученые доказали и есть статистика, что в таких вот именно браках живут счастливее и дольше. Поэтому здесь я хочу обратиться к холостым - ищите себе подобных, спокойным - спокойные, активным, шустрым - активные, шустрые. Будьте счастливы!" - отметил он.

"Прежде чем раздавать советы, нужно разобраться в себе", "Неправильно, один "плюс", другой "минус" должны быть, тогда будет баланс", "Брат, ты своих двух жен отправил в разные стороны, а сам советы раздаешь?", "Буду искать самую спокойную", "Бери третью", "До меня это дошло после 14 лет брака", - отреагировали на совет Даурена подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019490-ischite-sebe-podobnyh-dauren-aydarkulov-obratilsya-k-holostyakam-po-povodu-vybora-zhen/