"Сейчас я ни о чем не жалею": Жулдыз Абдукаримова сделала признание

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова устроила вечер откровений с подписчиками в Instagram. Супруга певца Кайрата Нуртаса призналась, сожалела ли о чем-либо в жизни, передает NUR.KZ.

Любопытные фанаты часто интересуются личной жизнью актрисы. Жулдыз спросили, были ли моменты, когда она о чем-либо сожалела.

"Жизнь состоит из черного и белого. Конечно, я сожалела. В двух случаях: когда сама себя не слышала и когда мне было сильно тяжело.

Но после темной ночи всегда наступает утро, озаряющее все вокруг солнечными лучами. Сейчас я ни о чем не жалею. Я извлекла уроки и стремлюсь вперед", - отметила супруга Кайрата Нуртаса.

Актриса также заявила, что жизнь дается всего лишь раз и нужно уметь превращать все минусы в плюсы, извлекать уроки из испытаний и ошибок.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Напомним, Жулдыз Абдукаримова с размахом отметила 35-летие в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019222-seychas-ya-ni-o-chem-ne-zhaleyu-zhuldyz-abdukarimova-sdelala-priznanie/