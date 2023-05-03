"Воспоминания греют душу": Шахизада показала архивное видео

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада показала архивное видео в Instagram-аккаунте, которое сохранили ее друзья. Фанаты отметили, что артистка осталась такой же молодой и красивой, передает NUR.KZ.

"Это видео прислали мои одноклассники. На тое в моем родном городе Арыси. Прошло много лет. Как греют мне душу воспоминания. Спасибо, друзья", - отметила Шахизада, поделившись старым видео с подписчиками.

На кадрах Шахизада исполняет песню "Ана туралы жыр". Фанаты отметили, что у нее замечательный голос.

"Превосходно, какой у вас звонкий голос, сколько бы лет ни прошло, вы все такая же красавица", "Живой голос должен быть таким", "Превосходный голос, эх, молодость", "Расцветайте и дальше", "И вы, и голос супер", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, недавно Шахизада рассказала о разочаровании в любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019129-vospominaniya-greyut-dushu-shahizada-pokazala-arhivnoe-video/