"Пока все устраивает в себе": Айсауле Бакытбек высказалась о пластических операциях

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек рассказала на своей странице в Instagram была ли у нее депрессия и высказалась о пластических операциях, передает NUR.KZ.

По словам Айсауле, она не понимает критику в адрес женщин, которые прибегают к изменениям во внешности с помощью хирургических вмешательств.

"Меня просто пока все устраивает в себе, но я вообще не против пластических операций у других. Меня это не бесит, как многих. Не понимаю этого хейта вообще. Мне кажется, каждый вправе принимать такие решения сам за себя и не слышать вдогонку чужих порицаний", - высказалась инстадива.

Блогерша также рассказала, была ли у нее депрессия. Айсауле отметила, что с появлением на свет дочери она стала более благодарной в жизни.

"Депрессии, слава Богу, не было. Конечно, бывают моменты, когда все не так радужно и весело, но я стараюсь и в них искать что-то хорошее. С появлением дочи я стала более благодарной, чем была когда-либо. Мне кажется, в этом точно есть маленький ключик к счастью. Быть благодарной Богу за все в жизни. Ну и не забывайте, что вы видите меня только с той стороны, с которой я позволяю наблюдать", - поведала она.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее Айсауле Бакытбек сообщила о своей беременности и рассказала, как они с мужем решились на второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019097-poka-vse-ustraivaet-v-sebe-aysaule-bakytbek-vyskazalas-o-plasticheskih-operatsiyah/