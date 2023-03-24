"Никаких обид и злости": Бота Нурсеитова высказалась о разводе с бывшим мужем

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

29-летняя казахстанская блогерша Бота Нурсеитова поговорила с подписчиками в Instagram о своем разводе, а также рассказала, как бы она восприняла женитьбу бывшего мужа, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у блогерши, как она решилась на развод и когда ей стало легче после этого. По словам Нурсеитовой, данный вопрос уже давно неактуален для нее.

"Этот вопрос давно неактуальный для меня. Вам надо спросить у тех, кто недавно развелся! Я уже не помню и не пойму вашу боль, а вы не поймете мой холодный ответ", — высказалась инстадива.

Один из фолловеров поинтересовался, как Бота отреагирует на женитьбу бывшего мужа. На что девушка ответила, что давно развелась и не держит обиды на экс-супруга.

"Недавно вспомнила, что я развелась пять лет назад. Пять лет! А теперь думайте сами. У меня никаких обид и злости. Мы даже в "Инстаграме" друг друга читаем", — поведала блогерша.

Stories Боты Нурсеитовой. Скрин: instagram.com/bota_nurseitova

Ранее мы писали, что Бота Нурсеитова поделилась планами на замужество и рассказала об изменениях в своей внешности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013862-nikakih-obid-i-zlosti-bota-nurseitova-vyskazalas-o-razvode-s-byvshim-muzhem/