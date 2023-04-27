"Вот оно счастье": супруга солиста группы "Ирина Кайратовна" показала фото сына

Азамат Маркленов с сыном: instagram.com/chichixxan

Супруга Азамата Маркленова, солиста популярной молодежной группы "Ирина Кайратовна", опубликовала в Instagram фото с сыном. Трогательные кадры умилили фолловеров, передает NUR.KZ.

Азамат Маркленов и его супруга Чинара месяц назад провели сыну обряд "қырқынан шығару" по случаю 40 дней с момента рождения.

Новоиспеченная мама поделилась новой порцией умилительных семейных снимков на своей странице в соцсети.

"Бабочки в моем сердце", - написала Чинара.

Подписчики остались в восторге от теплых и домашних фотографий.

"Дай, всевышний, и мне такую семью. Счастья вам", "Такие домашние, такие приятные", "Господи, какое счастье", "Милашки такие", "Вот оно счастье", "Обожаю вас", "Такой уютный home vibe", "Зачем такие классные?", "Идеально", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018480-vot-ono-schaste-supruga-solista-gruppy-irina-kayratovna-pokazala-foto-syna/