Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые стала мамой и показала лицо ребенка (фото)

Румер Уиллис. Фото: instagram.com/rumerwillis

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые стала мамой. Об этом она сообщила в своем Instagram и показала лицо новорожденной дочери, передает NUR.KZ.

34-летняя Румер Гленн Уиллис поделилась радостной новостью со своими поклонниками в соцсети, девушка рассказала, что она впервые стала мамой. Малышка, которую назвали Луэтта Исли, появилась на свет во вторник.

"Луэтта Исли Томас Уиллис. Ты чистая магия. Родилась дома во вторник 18 апреля. Ты больше, чем мы когда-то мечтали", - написала американская звезда.

"Чистая любовь к этой маленькой птичке", - прокомментировала новоиспеченная бабушка, 60-летняя Деми Мур.

Друзья и поклонники также поздравили звездное семейство с пополнением.

Напомним, ранее мы писали, что беременная дочь Брюса Уиллиса снялась обнаженной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018303-doch-bryusa-uillisa-i-demi-mur-vpervye-stala-mamoy-i-pokazala-litso-rebenka-foto/